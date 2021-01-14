Ключи от 52 квартир вручили военнослужащим Сарыозекского гарнизона

САРЫОЗЕК. КАЗИНФОРМ - В военном городке Сарыозекского гарнизона – событие. Семьи военнослужащих заселились в капитально отремонтированные служебные квартиры. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Жилые здания военного городка построены в 70-80-х годах прошлого века. В результате капитального ремонта домов уже многие из них обрели новый облик и стали комфортными для проживания.

Во всех квартирах была произведена замена водопровода, отопительной системы, а также полная внутренняя отделка. Установлены пластиковые окна, новые внутрикомнатные и внешние двери.

Фасад дома облицован огнеупорными теплоизоляционными материалами, балконы усилены металлическими каркасами.

Поздравили и вручили ключи новоселам начальник Сарыозекского гарнизона подполковник Ержан Ембергенов и руководитель районной эксплуатационной части майор Бейбит Жумабаев.