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Ключи от 52 квартир вручили военнослужащим Сарыозекского гарнизона

14 Января 2021 13:35
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Ключи от 52 квартир вручили военнослужащим Сарыозекского гарнизона

САРЫОЗЕК. КАЗИНФОРМ - В военном городке Сарыозекского гарнизона – событие. Семьи военнослужащих заселились в капитально отремонтированные служебные квартиры. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

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Жилые здания военного городка построены в 70-80-х годах прошлого века. В результате капитального ремонта домов уже многие из них обрели новый облик и стали комфортными для проживания.

Во всех квартирах была произведена замена водопровода, отопительной системы, а также полная внутренняя отделка. Установлены пластиковые окна, новые внутрикомнатные и внешние двери.

Фасад дома облицован огнеупорными теплоизоляционными материалами, балконы усилены металлическими каркасами.

Поздравили и вручили ключи новоселам начальник Сарыозекского гарнизона подполковник Ержан Ембергенов и руководитель районной эксплуатационной части майор Бейбит Жумабаев.


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#Алматинская область   #Армия   #Жилье  
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