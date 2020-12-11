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Ключевые направления своей программы представила партия «ADAL» жителям Алматинской области

Автор:  
Хасан Еспанов
11 Декабря 2020, 19:10
Ключевые направления своей программы представила партия «ADAL» жителям Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане на информационной площадке «JETISÝ MEDIA» состоялся брифинг на тему: «Цели и главные направления политической партии «АDAL», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикерами мероприятия выступили председатель Социального фонда «Менің Атамекенім» автор сайта Maltabu.kz Ляззат Чинкисбаева, тележурналист, общественный деятель Даулет Мукаев, известный спортсмен Ардак Назаров и председатель Национальной ассоциации овцеводов Казахстана «Шопан Ата» Алмазбек Садырбаев.

В своих выступлениях они рассказали о ключевых направлениях предвыборной программы партийной организации, акцентировав внимание на наиболее важных ее моментах.


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