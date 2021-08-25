Ключевые месседжи августовского совещания педагогов озвучены в Акмолинской области
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Кокшетау прошла традиционная августовская конференция педагогических работников Акмолинской области «Образованная нация – залог устойчивого развития». В пленарной сессии приняли участие министр образования Асхат Аймагамбетов и аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.
Приветствуя участников мероприятия, аким Акмолинской области отметил, что августовская конференция является событием в профессионально-педагогическом сообществе области, призванным актуализировать тенденции развития и достижения региональной системы образования.
Далее Ермек Маржикпаев подробно остановился на приоритетных направлениях инфраструктурного развития объектов образования на нынешнем этапе.
«Мы продолжаем строительство и реконструкцию 32 объектов образования, в том числе 12 школ, из которых 5 учебных заведений и дополнительный корпус планируется сдать уже в этом году. Запущена региональная Дорожная карта проведения капитальных ремонтов школ», - отметил руководитель региона.
Среди присутствующих особый интерес вызвало выступление Анастасии Кравченко на государственном языке.
«В своем докладе на августовской конференции я рассказала, что, выбрав великий путь педагога, я внесу свой вклад в образование и воспитание детей, и для этого как молодой представитель уважаемой профессии воспользуюсь всеми возможностями, которые предоставляет наше государство», - пояснила воспитатель детского сада в Кокшетау.
Приятным завершением мероприятия стала церемония награждения 29 лучших представителей педагогической общественности области нагрудными знаками «Ыбырай Алтынсарин», «Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері», а также благодарственным письмом акима Акмолинской области и денежными сертификатами.
Среди награжденных и учитель школы №1 Жаксынского района Ляззат Каскаева.
«Моя цель как педагога состоит в том, чтобы по-новому обучать своих учеников, и мы стремимся сами обучаться в связи с новыми трендами в эпоху глобализации», - поделилась педагог.
К слову, региону поставлена задача в течение пяти лет построить 38 и модернизировать 470 школ. Уже в текущем году будут введены в эксплуатацию 10 новых школьных объектов, модернизированы 94 школы.
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