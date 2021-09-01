Ключевые аспекты Послания Президента выделил Андрей Чеботарев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ключевые аспекты Послания Президента народу Казахстана на своей странице в Facebook выделил директор Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей Чеботарёв, передает МИА «Казинформ».

«Ежегодное Послание Президента республики народу Казахстана было и остается ключевым документом, определяющим официальную политическую повестку на ближайший год. С учетом негативных последствий пандемии COVID-19 закономерно, что первоочередное внимание глава государства в этот раз уделил вопросам экономического характера. Основной акцент сделан на улучшение системы управления государственными финансами, включая активы Национального фонда, оказание поддержки частному бизнесу и отказ в соответствующей поддержке банкам второго уровня, пересмотр методов субсидирования и создание сети оптово-распределительных центров в аграрном секторе, развитие транспортной инфраструктуры и т.д.

В социальной сфере следует выделить поручения об увеличении минимального размера заработной платы с 42500 до 60 тыс. тенге, повышении зарплат ряду категорий работников сфер, финансируемых из бюджета, разработке мер стимулирования бизнеса к увлечению зарплат своих работников, улучшении системы выделения пособий гражданам, переселяющимся с юга на север страны, и разрешении заинтересованным гражданам перечислять часть пенсионных накоплений выше на счета в «Отбасы банке» для последующей покупки жилья. Ожидается, что, благодаря данным мерам, определенная часть казахстанцев восстановит уровень своей жизни, который в той или иной степени снизился в условиях пандемии.

В сфере государственного управления президент обратил внимание, во-первых, на низкий уровень деятельности и инвестиций в геологии. Из этого следует, что Комитет геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК со своими обязанностями не справляется. В связи с этим принято решение создать национальную геологическую службу посредством объединения определенных подведомственных структур.

Во-вторых, на недостаточный уровень взаимодействия акиматов в жителями соответствующих территорий и оперативного решения проблем и вопросов местного значения. В связи с этим поставлена задача оптимизировать механизм оценки работы региональных акимов на основе проведения независимых социологических опросов и выяснения оценок деятельности местных органов власти со стороны населения.

В-третьих, на необходимость упрощения и дебюрократизации бюджетных процессов, включая выделение средств из республиканского бюджета регионам, увеличение уровня применения цифровых инструментов в планировании исполнения бюджета и повышения ответственности администраторов бюджетных программ.

С учетом последних негативных тенденций в сфере межэтнических отношений и попыток вмешательства в них со стороны определенных иностранных субъектов глава государства справедливо выступил за пресечение любых проявлений радикализма как с целью защиты государственного суверенитета и территориальной целостности Казахстана, так и недопущения какой-либо дискриминации граждан по языковому признаку. В связи с этим призыв ко всем гражданам страны изучать государственный язык органично сочетается с признанием важности изучения и владения русским языком и другими языками. Немаловажно также, что к языковому вопросу президент подходит с точки зрения не только поддержания согласия и толерантности в обществе, но и приверженности плюрализму мнений.

Нашли свое отражение в президентском послании и вопросы внешней политики и безопасности. Так, с учетом процессов, происходящих в Афганистане, обозначена необходимость пересмотра военной доктрины страны, а также перезагрузки оборонно-промышленного комплекса. В том числе признано актуальным моделирование исходящих извне рисков для безопасности Казахстана. Понятно, что и недавнее чрезвычайное происшествие в Жамбылской области также диктует важность комплексного наведения порядка в Вооруженных силах страны. Неоднократные инциденты с гражданами Казахстана, обучающимися и работающими в разных странах, давно уже требовали улучшить механизмы защиты прав и законных интересов казахстанцев за рубежом.

Наконец, своими словами относительно того, что госаппарат обязан функционировать как единый механизм и все должностные лица, кто не справляется с работой и уклоняется от выполнения поручений руководства страны, президент в определенной степени дал понять, что в ближайшее время могут произойти определенные кадровые изменения в правительстве, других центральных госорганов и среди региональных акимов. По крайней мере, соответствующее право за ним остается и его применение в сложившейся ситуации будет вполне обоснованным», - написал Андрей Чеботарев.