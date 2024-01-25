Ключевые проблемы инвесторов обозначил Маулен Ашимбаев

На проблемы в межведомственной координации и решении актуальных проблем инвесторов указал спикер Сената Маулен Ашимбаев. Об этом он заявил в ходе заседания палаты, где депутатами были рассмотрены законы об инвестиционном сотрудничестве с правительствами Катара и Сингапура, передает агентство Kazinform.

Как отметил Маулен Ашимбаев, в программе выездов сенаторов в регионы обязательно значатся встречи с предпринимателями и инвесторами. В этой связи и был сформирован блок из трех ключевых вопросов в этой сфере, которые больше всего беспокоят представителей этой сферы по всей стране.

- Первый момент – это длительные сроки согласования решений по тем или иным вопросам. У нас система работает таким образом, что многие не хотят на себя брать ответственность. И в этой связи вопросы, которые требуют решения со стороны государственных органов, центральных или местных, они затягиваются. Поэтому нужно четче прописывать все процедуры работы с инвесторами. Второй момент - проблема с доступом к информации по каким-то аспектам, месторождениям. В этой связи тоже какой-то аудит нужно провести той необходимой информации для инвесторов. Третий аспект, который поднимается - это недостаточный уровень координации между государственными органами. Как между центральными исполнительными органами, так и между центральными и местными исполнительными органами. То есть, где-то на центральном уровне принимаются решения, на местах они не совсем реализуются, – подчеркнул председатель палаты, обращаясь к участникам заседания.

Маулен Ашимбаев отметил, что Сенат, со своей стороны, для решения этих вопросов готов оказать содействие в изменении законодательства, в случае если такая необходимость будет обозначена.