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Клятву на верность Родине дали учащиеся столичного колледжа

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
2 Октября 2021, 19:52
Клятву на верность Родине дали учащиеся столичного колледжа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане в военном колледже имени генерала армии Сагадата Нурмагамбетова состоялась церемония, на которой учащиеся традиционно произнесли слова клятвы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Мероприятие началось с построения на плацу и выноса знамени военного колледжа. На торжественной церемонии, организованной с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, присутствовали личный состав учебного заведения и родители учащихся.

127 ребят из разных регионов страны, поступившие в военное учебное заведение в этом году, торжественно произнесли слова клятвы.

Для каждого из них это знаменательное событие, первый шаг на пути к будущей профессии защитника Отечества.

«Первокурсники возложили венок к памятнику Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы, генерала армии Сагадата Нурмагамбетова, имя которого гордо носит военное учебное заведение», - сообщили в пресс-службе.


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