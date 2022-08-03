3 Августа 2022 02:32

Клубы «Зриньски» и «Тобол» встретятся в матче Лиги конференций в Мостаре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ночь с 4 на 5 августа в Мостаре (Босния и Герцеговина) состоится первый матч третьего отборочного раунда Лиги конференций, в котором сыграют «Зриньски» и «Тобол», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Матч «Зриньски» – «Тобол» начнется в 01:00 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция будет организована телеканалом «Qazsport».

Во втором отборочном раунде «Тобол» по сумме двух матчей прошел гибралтарский «Линкольн Ред Импс» (3:0), а «Зриньски» оказался сильнее в противостоянии с албанской «Тираной» (4:2). Что касается последних выступлений команд, то «Тобол» в матче группового этапа Кубка Казахстана в гостях проиграл «Мактааралу» (0:1), а «Зриньски» в чемпионате Боснии и Герцеговины дома разгромил «Леотар» (4:1).

Ранее сообщалось, что костанайский «Тобол» провел первый матч в Лиге чемпионов спустя одиннадцать лет. В первом отборочном раунде «Тобол» принимал венгерский «Ференцварош». Матч закончился безголевой ничьей — 0:0. Затем «Тобол» сыграл ответный матч первого отборочного раунда Лиги чемпионов против венгерского «Ференцвароша», проиграл и вылетел из Лиги чемпионов. В ответном матче второго отборочного раунда Лиги конференций обыграл на выезде гибралтарский «Линкольн Ред Импс». И поднялся на 97 позиций в клубном рейтинге УЕФА.