Клубы волонтеров откроются в школах Актобе
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Клубы волонтеров откроются в школах Актобе. В волонтерское движение будут привлекать учеников 9-11 классов, а самых активных направят на специальные курсы волонтеров в столицу страны. Об этом рассказал руководитель молодежного ресурсного центра Актобе Жандос Табылганов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Каждый год молодежный центр привлекал группы школьников для волонтерской работы, а в этом году движение станет массовым.
«Волонтеры - активные и надежные ребята. На сегодня добровольцев у нас около 500 человек, это в основном ученики 9-11 классов. Когда закончится работа, они получат благодарственные письма и ценные подарки. С января мы планируем начать работу по привлечению к волонтерскому движению учеников всех школ города. В частности планируется открыть в каждой школе клубы волонтеров. Новые клубы будет способствовать объединению молодежи города Актобе, вовлеченной в оказание безвозмездной, общественно-полезной помощи на добровольной основе. Помимо оказания помощи, в клубе можно будет заниматься и развитием творческих способностей. В клубе также появится возможность для изучения игры на национальных инструментах, ораторского искусства, занятия танцами и спортом», - говорит Ж.Табылганов.
Планируется набрать в каждой школе около 20 активных ребят, таким образом охват волонтерским движением составит более 1,5 тысяч человек. Самых активных будут направлять на курсы волонтеров.
«Мы будем работать с 80 школами города, в целом планируем привлечь к волонтерству более 1,5 тысяч старшеклассников. В целях всесторонней поддержки юных жителей нашего города, молодежный ресурсный центр будет отправлять самых активных волонтеров на специальные учебные курсы. Клуб «Мы Волонтеры» станет своего рода домом для молодых людей, стремящихся изучать новое, развивать себя и делать мир вокруг краше», - говорит Ж.Табылганов.
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