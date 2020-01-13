Клубы волонтеров откроются в школах Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Клубы волонтеров откроются в школах Актобе. В волонтерское движение будут привлекать учеников 9-11 классов, а самых активных направят на специальные курсы волонтеров в столицу страны. Об этом рассказал руководитель молодежного ресурсного центра Актобе Жандос Табылганов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Каждый год молодежный центр привлекал группы школьников для волонтерской работы, а в этом году движение станет массовым.

«Волонтеры - активные и надежные ребята. На сегодня добровольцев у нас около 500 человек, это в основном ученики 9-11 классов. Когда закончится работа, они получат благодарственные письма и ценные подарки. С января мы планируем начать работу по привлечению к волонтерскому движению учеников всех школ города. В частности планируется открыть в каждой школе клубы волонтеров. Новые клубы​ ​ будет способствовать объединению молодежи города Актобе, вовлеченной в оказание безвозмездной, общественно-полезной помощи на добровольной основе. Помимо оказания помощи, в клубе можно будет заниматься и развитием творческих способностей. В клубе также появится возможность для изучения игры на национальных инструментах, ораторского искусства, занятия танцами и спортом», - говорит Ж.Табылганов.

Планируется набрать в каждой школе около 20 активных ребят, таким образом охват волонтерским движением составит более 1,5 тысяч человек. Самых активных будут направлять на курсы волонтеров.





«Мы будем работать с 80 школами города, в целом планируем привлечь к волонтерству более 1,5 тысяч старшеклассников. В целях всесторонней поддержки юных жителей нашего города, молодежный ресурсный центр будет отправлять самых активных волонтеров на специальные учебные курсы. ​ Клуб «Мы​ Волонтеры» станет своего рода домом для молодых людей, стремящихся изучать новое, развивать себя и делать мир вокруг краше», - говорит Ж.Табылганов.​







