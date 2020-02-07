Клубы «Путешествие в мир Абая» открылись в школах Семея

СЕМЕЙ.КАЗИНФОРМ — В школах Семея открылись клубы «Путешествие в мир Абая», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской информационный центр.

В инфоцентре рассказали, что в год празднования 175-летия выдающегося поэта, мыслителя и просветителя у учащихся Семея появилась еще большая возможность приобщиться к его трудам – в 56 школах города действуют клубы «Путешествие в мир Абая».

Задача клуба – это сохранение и защита духовной основы подрастающего поколения, чувства патриотизма. По мнению авторов идеи создания клубов «Абай әлеміне саяхат» – «Путешествие в мир Абая», молодежь сознательно должна формировать в себе национальную идентичность. Прежде всего, горячо любить свой народ, знать родной язык, сердцем, всей душой принимать национальные традиции, соблюдать их в жизни, иметь понятие о национальном сознании, и, конечно же, горячо любить свою семью, Родину. Во всех своих трудах, произведениях, словах назидания все эти высокие качества своим читателям стремился привить и великий поэт казахской степи – Абай Кунанбаев.





Клуб «Путешествие в мир Абая» ведет работу среди учащихся. Члены клуба должны будут уметь читать наизусть на казахском языке 70 слов, взятых из стихов Абая и 45 мыслей из «Слов назиданий» великого поэта.

Каждый день пришкольные клубы «Путешествие в мир Абая» пополняются новыми участниками, желающими расширить новые горизонты мира Абая. Интеграция бесценного сокровища – трудов Абая Кунанбаева в систему образования на этом не ограничивается. В учебных заведениях Восточного Казахстана внедрен элективный курс «Абайтану».

На заседании областного общественного совета по празднованию 175-летия Абая стало известно, что с 10 января внедрен элективный курс «Абайтану» для 5-8 классов школ области, для учащихся первого курса колледжей, обучающихся по специальности «Преподаватель казахского языка и литературы». Во всех 277 полнокомплектных школах области и двух педагогических колледжах открыты кабинеты «Абайтану».

В инфоцентре сообщили, что продолжается реализация литературного проекта «Абай әлемі», а также утвержден к изданию список из 20 книг на казахском, английском, русском языках, в которые вошли произведения отечественных писателей. Общий тираж составит 21 тыс. экземпляров.



Всего в ВКО планируется проведение более 500 мероприятий, в том числе 24 международных - в Великобритании, России, Турции, Польше, Китае. Запланировано свыше двадцати крупных мероприятий на республиканском уровне. К их организации и проведению привлечены региональные вузы, научная и культурная общественность, союзы писателей и художников РК, НПО, молодежь. В целом, мероприятия направлены на просвещение, образовательные инициативы, духовное и нравственное воспитание молодого поколения.