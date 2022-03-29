Клубы «дыма» над ТЭЦ-2 объяснили в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жители Петропавловска обеспокоены клубами дыма или пара, поднимающимися над ТЭЦ-2. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе АО «Севказэнерго», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации организации, на видео, распространяемом в социальных сетях – клубы пара. Исходили они от крыши здания теплоэлектроцентрали.

«Подобное явление - нормативное для процесса работы ТЭЦ, зачастую сброс пара сопровождается гулкими звуками. Все происходит потому, что станция растапливает котлы или проводит настройку оборудования. Промышленный пар сбрасывается в атмосферу под высоким давлением через специальные установки – расширители. Он не пригоден для использования в технологическом процессе. В минувшие выходные на улице была низкая температура воздуха, поэтому процесс сброса пара стал еще более зрелищным», - пояснили в пресс-службе.

Объяснили большое количество пара сбросом его с отключенных двух котлоагрегатов и одновременной растопкой другого котла. Таким образом, пар сбрасывали сразу с трех котлов.

«Все оборудование станции при этом целое. Просим горожан сохранять спокойствие, технологические процессы происходят под строгим контролем персонала», - добавили в пресс-службе.

Беспокойство горожан вполне объяснимо. В выходные дни на Петропавловской ТЭЦ-2 произошла пятая за нынешний отопительный сезон авария. В том числе 20-го марта частично обрушилась дымовая труба, погибла сотрудница предприятия.