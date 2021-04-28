ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ –Клубы для девочек в школах создали в Павлодарской области. Для учениц проводят беседы и тренинги по воспитанию гражданского самосознания, личностного самосознания, формированию нравственных и этических, семейных ценностей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«С целью создания условий для психолого-педагогической поддержки в социализации девочек-подростков, направленной на развитие социально–психологической компетенции, в общеобразовательных школах города Аксу и сельского региона созданы клубы девочек», - сообщили в управлении образования Павлодарской области.

В учебных заведениях этого города стали проводить мероприятия по воспитанию гражданского самосознания, развитию личностного самосознания, формированию нравственных и этических, семейных ценностей.

«Клуб девочек «Қызғалдақ» - это форма объединения девочек подросткового возраста, имеющих общие интересы, изъявивших желание в свободное время участвовать в оздоровительной, социально полезной деятельности», - отметили в управлении образования.В школьных клубах для девочек уже состоялись классные часы «Между нами девочками», тренинги «Семья вместе - душа на месте», «Предупреждение о ранней беременности», психологические беседы «Ещё не время» и другие встречи для девочек-подростков.

Фото управления образования Павлодарской области.