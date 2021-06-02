РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    07:55, 02 Июнь 2021 | GMT +6

    Клубникой и подарками обрадовал ДЧС подопечные детские дома

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В День празднования Международного дня защиты детей алматинские спасатели посетили свои подопечные детские дома, первыми пришли с подарками в специализированный комплекс «Жанұя», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.

    В рамках акции «Безопасное лето» спасатели Алматы провели беседы о безопасности, вручили памятки, игрушки и сладости. Это детский дом, в котором обучаются и проживают дети с диагнозом нарушения интеллекта, осложненными различными хроническими заболеваниями, более 80 из них – сироты.

    «Первый день лета - это не только праздник всех ребят, но ещё и начало летних каникул, которые наполнены приключениями. Главная цель сотрудников ДЧС – научить детей безопасному поведению, где бы они не находились во время каникул», – отметил заместитель начальника ДЧС города Алматы Самат Асаинов. Вместе с инспекторами ребята с удовольствием повторили основные причины возникновения пожаров дома, и в лесу, порядок действий и телефоны вызова экстренных служб.

    После визита в детдом «Жанұя» сотрудники ДЧС во главе с заместителем начальника ДЧС Ерланом Алибековым посетили детский дом № 1 в Бостандыкском районе, вручив детям игрушки, мороженое и ящики спелой клубники. Обращаясь к воспитанникам дома, заместитель начальника ДЧС города Алматы напомнил о правилах безопасности при купании на водоемах.

    «Ежедневно для оперативного реагирования на ЧС заступает более 300 человек, свыше 80 единиц техники, ежедневно совершается 12-15 выездов на помощь людям. Тем не менее, мы всегда находим время и принимаем участие во всех акциях, направленных на милосердие и сплоченность, отметил Ерлан Алибеков».




    Теги:
    МВД РК Общество Алматы
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:16
    Палец с ноги на руку пересадили ребенку в Алматы
    Сегодня, 16:10
    В Австралии сентябрь стал самым засушливым за всю историю наблюдений с 1900 года
    Сегодня, 16:09
    Четыре автобусных маршрута в Астане изменили свое движение
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!