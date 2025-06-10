РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:00, 09 Июнь 2025 | GMT +5

    «Клубничная» Луна взойдёт в небе на этой неделе

    11 июня жители планеты смогут наблюдать редкое небесное явление — так называемую «клубничную» Луну. Увидеть её можно будет уже через несколько дней, передает агентство Kazinform.

    Луна
    Фото: pixabay.com

    Как сообщает издание Azerbaycan 24, под названием «клубничная» Луна подразумевается первое полнолуние в летний период, а также последнее полнолуние перед наступлением летнего солнцестояния.

    В этом году это событие будет особенно красивым: Луна окажется на минимальной высоте над линией горизонта, что создаст по-настоящему впечатляющее зрелище.

    Из-за оптического эффекта, вызванного влиянием земной атмосферы, небесное тело будет казаться примерно на 20% больше своего привычного размера. Помимо этого, свет, проходящий сквозь плотные атмосферные слои, придаст Луне тёплый, слегка красноватый оттенок.

    Это будет самая «низкая» полная Луна в Северном полушарии за последние годы, необычное астрономическое явление повторится лишь в 2043 году.

    Теги:
    Мировые новости Космос
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Автор
    Сейчас читают