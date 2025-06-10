«Клубничная» Луна взойдёт в небе на этой неделе

Как сообщает издание Azerbaycan 24, под названием «клубничная» Луна подразумевается первое полнолуние в летний период, а также последнее полнолуние перед наступлением летнего солнцестояния.

В этом году это событие будет особенно красивым: Луна окажется на минимальной высоте над линией горизонта, что создаст по-настоящему впечатляющее зрелище.

Из-за оптического эффекта, вызванного влиянием земной атмосферы, небесное тело будет казаться примерно на 20% больше своего привычного размера. Помимо этого, свет, проходящий сквозь плотные атмосферные слои, придаст Луне тёплый, слегка красноватый оттенок.

Это будет самая «низкая» полная Луна в Северном полушарии за последние годы, необычное астрономическое явление повторится лишь в 2043 году.