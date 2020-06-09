Клуб «Soile» открыли в Кордайском районе Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Государственному языку активно обучают жителей Кордайского района Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации руководителя областного управления по развитию языков Рахии Турмаханбетовой, кордайцы проявляют активность в изучении государственного языка, являющегося основным фактором единства страны.

«Увеличено количество курсов изучения государственного языка, - рассказала Рахия Турмаханбетова. – Сейчас здесь обучаются 565 слушателей. Однако для того, чтобы овладение любым языком было эффективно, обязательно необходима языковая среда. И вот в этих целях, для изучения кордайцами казахского языка через свободное общение, был создан клуб «Soile».

В течение первой недели июня торжественная церемония открытия Клуба под открытым небом «Soile» прошла в кордайских селах Масанчи, Сортобе, Булар батыр, Аухатты, Байтерек, Карасу. Участвовали более двухсот человек.

«Заседание клуба прошло с использованием метода TedX. Во всех этих населенных пунктах заседания клуба летом под открытым небом будут проводиться еженедельно. К концу года планируется охватить 1 500 человек. В результате, человек, свободно владеющий государственным языком, может создать языковую среду и использовать казахский язык как средство свободного общения», - пояснила руководитель облуправления по развитию языков.

Спикер отметила, что аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев во время своего визита в село Сортобе побывал на очередном заседании клуба «Soile» и пообщался с его участниками. «Аким области сказал, что одним из главных достоинств человека является его язык, и что государственный язык должен использоваться как язык межнационального общения», - отметила руководитель облуправления по развитию языков Рахия Турмаханбетова.

По данным ведомства, в регионе создаются все условия для изучения государственного языка.

В Центре обучения языкам при управлении на курсах казахского языка бесплатно обучаются 1 072 слушателя. Во время режима чрезвычайной ситуации в стране Центр обучения языкам организовал онлайн обучение государственному языку. В социальных сетях проводятся вебинары «Үйде отырып, қазақ тілін бірге үйренеміз!», онлайн-уроки по казахскому языку «Qazonline», «Отбасында қазақ тілін бірге үйренеміз». Вниманию пользователей социальной сети представлены онлайн-уроки «Үйде отырып, ағылшын тілін бірге үйренеміз!», правила правописания на латинице «NewEmle», «Мотивационные слова на латинской графике», информационные постеры «#Abai175 #qyzyqtyderekter».