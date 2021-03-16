Клуб семейного общения открыли в сельском районе Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Клуб в частности призван помогать сельским семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Семейный клуб создан с целью оказания помощи и поддержки семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и решения проблемных вопросов, возникающих в семье, увеличения числа благополучных семей», - сообщили в Доме школьников Майского района Павлодарской области.

Клуб семейного общения «Жануя» открыли на базе этого Дома школьников. Там отметили, что главные задачи клуба - укреплять внутрисемейные связи, создавать положительные эмоциональные отношения между детьми и родителями, обогащать и обновлять умения, педагогические знания родителей, развивать психолого-педагогическую культуру родителей, творческие способностей детей и родителей в совместной работе. В этом деле помощь родителям и детям оказывают квалифицированные специалисты-психологи, педагоги, юристы.

«Семейный клуб оказывает помощь по следующим направлениям: психологическое, информационное, организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, направленных на укрепление детско-родительских отношений, пропаганду здорового образа жизни, юридическое сопровождение семьи, профилактика предотвращения правонарушения, работа с семьями имеющих социальный статус, а также проведение юридических консультаций по различным правовым вопросам, возникающим у родителей с привлечением специалистов», - уточнили в организации.

Партнерами семейного клуба «Жануя» в такой работе стали органы акимат, совет ветеранов, отдел внутренней политики, молодёжный центр «Армандастар», отдел полиции, в том числе инспектор по делам несовершеннолетних и другие.

«Семья - самая близкая социальная среда для человека, хранитель добрых традиций, позитивного нравственного наследия. Уважение к старшим вызывает у членов семьи чувство ответственности, долга, - напомнили в Доме школьников. - У каждого народа через свои особенности в воспитании детей формируются культурные ценности, присущие только семейному воспитанию».

Там также отметили, что клубы семейного общения - это инновационная модель работы с семьёй. Такие уголки оказывают образовательные, психологические, правовые консультационные услуги, помогают организовать эффективный досуг детей и взрослых.





Фото районного Дома школьников Майского района Павлодарской области