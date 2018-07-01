Клуб предпринимателей создается в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане прошел день открытых дверей по разъяснению мер господдержки малого и среднего бизнеса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

Для улучшения бизнес-климата в столице и доступности государственных услуг для предпринимателей малого и среднего бизнеса акиматом Астаны разработан график мероприятий по проведению консультаций для бизнеса на территории банков второго уровня.

Так, предпринимателей проконсультировали по вопросам налогового законодательства, по мерам государственной поддержки, социального страхования, а также получения онлайн государственных услуг.

Предприниматель Замир Болысбек пришел на встречу с предложением сотрудничества с государственными организациями, банками второго уровня и представителями малого и среднего бизнеса. Идея его проекта заключается в том, чтобы объединить предпринимателей в один клуб, в котором они могли бы обмениваться идеями, сотрудничать, быть полезными друг другу, генерировать новые идеи, тем самым развивать свой бизнес.

«Клуб - это сообщество предпринимателей и деловых людей, которые объединяются по интересам. Это встречи, нетворкинги, мастер-классы, за счет тесного контакта люди решают свои проблемы, получают полезные советы, у нас есть в программе совместные пробежки, посещение предприятий членов - участников клуба. Мы видим свое дальнейшее развитие именно в таком ключе - усиление контактов, связей предпринимателей по всему Казахстану», - сказал Замир Болысбек.

В настоящее время проект запущен и работает на бесплатной основе. В перспективе - сотрудничество с университетами и бизнес-школами, где участники клуба могли бы проходить обучение, повышать свою квалификацию именно в том направлении, которое их интересует. Кроме того, предприниматель нацелен на приобретение франшизы Business Network International (BNI) - международной сети бизнес-клубов по миру.

В мероприятии принимали участие представители департамента государственных доходов, Центра занятости и социальных программ, Палаты предпринимателей города Астаны, АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», Филиала АО «Единый накопительный пенсионный фонд» в г. Астана, АО «Государственный фонд социального страхования», НАО «Фонд социального медицинского страхования» и АО «НК «СПК «Астана».

«Это 4 встреча согласно графику на территории банков второго уровня. Мы думаем, что это очень удобно для предпринимателей, они могут обратиться в банк за услугой и в то же время получить информацию по государственным программам», - сказала главный специалист отдела развития предпринимательства управления по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны Айжан Айтжан.

По информации специалиста, встречи будут проводиться до конца года на территории банков второго уровня ежемесячно.