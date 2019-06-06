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Клуб молодых архивистов и историков открыли в Кызылорде

Автор:  
Сабина Биржанкызы
6 Июня 2019, 10:27
Клуб молодых архивистов и историков открыли в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В государственном архиве Кызылординской области создан Клуб молодых архивистов и историков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект реализуется в рамках семилетней программы «Архив-2025» в рамках программы Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» и статьи «Семь граней Великой степи».

Цель клуба - способствование профессиональному росту молодых историков, развитие новых взглядов у молодежи, формирование интереса к истории родного края через популяризацию архивных документов.

«В рамках семилетней программы «Архив-2025» ведутся работы по получению связанных с историей края документов из зарубежных архивов. Поэтому архив играет огромную роль в популяризации среди молодежи важных событий из истории нации», - сказал преподаватель Кызылординского государственного университета имени Коркыта Ата, магистр истории Бахытжан Ахметбек.

Преподаватель истории Назарбаевской интеллектуальной школы химико-биологического направления Нуркен Абджалиев отметил, что у молодого поколения растет интерес к исследованию истории края. Молодые историки должны вести совместную работу для совершения научных открытий республиканского уровня.

Ранее сообщалось о том, что 20 историко-культурных объектов Кызылорды прошли реставрацию.

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