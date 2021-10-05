Клуб КХЛ выиграл по буллитам и вытеснил «Барыс» из зоны плей-офф

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Хабаровский «Амур» на своем льду одержал победу по буллитам над подольским «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — 2:1, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В основное время у гостей отличился Даниэль Одетт (40-я минута), а в составе хозяев шайбу забросил Давид Томашек (41). Решающий буллит на счету Александра Горшкова.

После этой игры хабаровский клуб набрал 11 очков и вытеснил казахстанский «Барыс» с восьмой позиции таблицы Восточной конференции. «Витязь» с 13-ю баллами находится на девятой позиции Западной конференции.