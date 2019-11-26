Клопы завелись в актауской школе

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау родители учеников одной из школ обратились с заявлением в прокуратуру. Они настаивают на увольнении директора учебного заведения. По их словам, в школе полная антисанитария - настолько, что завелись клопы, передает «Хабар 24».

В туалетах этой школы нет ни дверей, ни мыла, от неприятного запаха невозможно дышать. В столовой, судя по всему, давно облюбовали тараканы. Ежедневно новыми видеозаписями антисанитарного состояния учебного заведения родители и ученики пополняют социальные сети. Хотя после капитального ремонта не прошло и двух лет.

«Сейчас вот только что зашла в класс, проверить вентиляцию. Она у нас не работает. Самое интересное, у меня ребенок приходит в полуобморочном состоянии из школы. Головные боли. Мы по всем невропатологам. Куча анализов. Куча денег. Оказывается, все элементарно, кто-то увел деньги за вентиляцию, наши дети теперь страдают. Опросила мамочек, оказалось, там очень много деточек, которые страдают головными болями», - рассказала жительница Актау Альбина Муртазалиева.

Главной головной болью родителей стали клопы. От укусов насекомых дети страдают прямо во время уроков. Первые сигналы поступили еще в августе. Кровососущих дети нашли в учебниках. Тогда руководство учебного заведения пообещало провести дезинсекцию.

«Ничего не было проделано. Она нам «филькину грамоту» сунула под нос, в которой было указанно, что была только травля тараканов. Мы предлагали закрыть эту школу на карантин. Потому что вчера еще обнаружили клопов в 9 классе «Б» - в кабинете химии», - сообщила Айгуль Урбесинова.

Застать на рабочем месте директора школы не удалось. За ответами на интересующие вопросы журналисты отправились в городской отдел образования, куда неоднократно с жалобами обращались сами родители.

«Была проведена проверка. СЭС не выявила клопов. Как они там появились - не понятно, может, дети из дома принесли. Акты все на руках. Обработка обошлась в 30 тысяч тенге. Что касается педагогов, их не увольняли. По собственному желанию ушли. Кто-то на пенсию, кто-то перешел в другие школы. Решением проблемных вопросов займется специальная комиссия. Мы проведем встречи с родителями», - сказала и.о руководителя отдела образования г. Актау Багдат Туракбаева.

Директор школы №6 после скандала с родителями уволилась. Ушла по собственному желанию, сообщили в гороно. В ближайшее время в учебном заведении планируют провести повторную проверку. Местные власти намерены поставить точку в деле о клопах.