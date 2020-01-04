Клип Димаша Кудайбергена вошел в ТОП-25 лучших клипов 2019 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Клип казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена вошел в сотню лучших клипов 2019 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Телеканал Муз-ТВ, Россия подводит итоги 2019 года. В проекте «100 лучших клипов года. Выбор звёзд» известные исполнители выбирали клипы, которые особенно впечатлили их в прошедшем году. Клип Димаша на композицию «Любовь уставших лебедей» занял 24 строчку в этом масштабном рейтинге», - говорится в сообщении, опубликованном на странице во «ВКонтакте» «Димаш Кудайберген | Eurasian Fan Club».

Сам Димаш сделал выбор в пользу клипа Бейонсе «Spirit».

«В 2019 году мне очень понравился клип певицы Бейонсе на песню «Spirit». Очень талантливая певица. И все клипы у нее замечательные, и все песни очень красивые. И преподносит она очень здорово. И в музыкальном плане у нее все спродюсировано очень четко», - прокомментировал свой выбор Димаш Кудайберген.

Напомним, премьера клипа на песню «Любовь уставших лебедей» состоялась в апреле 2019 года. Режиссер клипа - украинский режиссер и клипмейкер Алан Бадоев. Съемки проходили в Испании и Украине.

Автором песни «Любовь уставших лебедей» является российский поэт Михаил Гуцериев, а автором музыки - композитор Игорь Крутой.