Клип Димаша Кудайбергена начали транслировать в метро столицы Мексики

МЕХИКО. КАЗИНФОРМ - На медиафасадах метро в Мехико запустили видео Димаша Кудайбергена с его исполнением песни Fly Away. Ролик будет транслироваться на 576 экранах каждый час в течение недели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dimashnews.com.

Показ видеороликов стал возможен благодаря фан-клубу Димаша в Мексике. Dears отправили запрос на трансляцию в одну из самых популярных телевизионных сетей — IsaTV, которая занимается размещением музыкальных видеоклипов и новостей культуры на своих медиафасадах в метро в Мехико.

Для того, чтобы трансляция состоялась, Dears нужно было собрать 2000 лайков под постом в официальном Instagram-аккаунте IsaTV, чего поклонники творчества Димаша достигли всего за пару дней.

6 сентября в 70 станциях столичного метро в Мексике была запущена трансляция выступления Димаша с песней Fly Away. Метро является одним из главных средств передвижения по городу, поэтому видеоролик увидят около 3 млн человек.

Фото: dimashnews.com