Клип Айсултана Сеитова признан видео 2020 года глобальной платформой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Плод совместного творчества двух казахстанцев - режиссера Айсултана Сеитова и рэпера Масло Черного Тмина получил награду канадской платформы BooooooomTV Awards 2020 в категории «Лучшее музыкальное видео года», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на платформу.

Канадская платформа признала казахстанский клип лучшим видео года

Видеоролик на композицию «Неведомый мир» рэпера Масло Черного Тмина (псевдоним казахстанского исполнителя Айдына Нуралина), снятый Сеитовым, был признан канадской платформой лучшим в 2020 году.

«Айсултан Сеитов – это режиссер из города Алматы, Казахстан. Если вы какое-то время следили за нашей платформой, то наверняка заметили видео Сеитова для казахстанского рэпера Масло Черного Тмина, которые появлялись на нашем сайте последнюю пару лет. Интересно не только видеть контент из части мира, незнакомой нам, но и совместную работу этого творческого дуэта, которая действительно является чем-то особенным. В частности, «Неизвестный мир» сочетает в себе потрясающие художественные образы с незабываемым чувством серьезности», - говорится на официальном сайте платформы.

На официальном аккаунте платформы Booooooom.com в социальной сети Instagram говорится о том, что платформа является глобальной и поддерживает сообщество будущих талантов.

«Неведомый мир» - это не первая коллаборация Айсултана Сеитова и Айдына Нуралина. В прошлом году творческий тандем успел посотрудничать над видеоклипами «так за кого же болеть на этой земле и кого любить?» и «ayaz».







