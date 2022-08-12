12 Августа 2022 17:03

Клиника течения КВИ у детей стала опасной - инфекционист

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Клиника заболевания коронавирусной инфекцией у детей изменилась с момента начала пандемии. Об этом заявила главный внештатный детский инфекционист Минздрава РК Динагуль Баешева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как изменилась клиника заболевания коронавирусной инфекцией у детей? Мы проводим анкетирование. Если в первую волну заболевания превалировала госпитализация детей от 5 до 12 лет, то мы видим, что равномерное заражение идет во всех возрастных группах. Это является свидетельством того, что идет внутрисемейное распространение вируса», - сказала Динагуль Баешева на пресс-конференции в СЦК.

По словам врача, когда были распространены такие штаммы коронавируса как «британский», «дельта», то при госпитализации состояние детей оценивалось как среднее или легкое, а заболевание протекало достаточно легко.

«Мы сейчас видим другую клинику. Сейчас поменялась клиника пациентов, которые госпитализированы в стационар. В первую волну проявлялись: небольшой кашель, самочувствие детей в основном не страдало, небольшая боль в горле, у некоторых было повышение температуры, и совсем небольшая группа детей, у которых был диарейный синдром. На сегодняшний день картина кардинально поменялась – дети поступают синдромом интоксикации – это высокая температура, кашель», - пояснила Д. Баешева.

«Особенно, когда в процесс вовлекается гортань, когда есть клиника осиплости горла, грубый лающий кашель и затрудненный вдох на фоне высокой температуры. Для детей это опасно. В народе говорят «ложный круп». На сегодня мы сталкиваемся именно с этой клиникой», - пояснила инфекционист.

Также как объяснила Динагуль Баешева, в инфекционный процесс вовлекается и центральная нервная система.

«Любое вовлечение центральной нервной части при любой инфекции рассматривается как тяжелое состояние. Также поступают дети с наличием диарейного синдрома. На сегодня по всем этим состояниям у нас имеется клинические протоколы, где расписана пошаговая диагностика и проводимая терапия», - сказала Динагуль Баешева.

Ранее сообщалось, что с 11 августа тенденция госпитализации детей с коронавирусом снижается в стране.