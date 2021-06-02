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    19:48, 01 Июнь 2021 | GMT +6

    Клиника биоакустической коррекции мозга у детей открылась в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- К Международному дню защиты детей в Атырау состоялось открытие клиники биоакустической коррекции мозга «CEREBRUM» у детей с неврологическими и ментальными нарушениями, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Основатель клиники Лаура Исаева – мама, воспитывающая особенного ребенка и невролог со стажем. Лаура в 2020м году выиграла беспроцентный заем в программе «Жарқыра», которая реализуется «Фондом социальных программ и инноваций».

    «В клинике проводят лечение неврологических болезней у детей с диагнозами аутизм, ЗПРР (задержка психоречевого развития), ДЦП, СДВГ, синдром Дауна, нейросенсорная тугоухость, эписиндром. Лечение ведется по двум направлениям: биоакустическая коррекция головного мозга - безмедикаментозное восстановление функций центральной нервной системы. Транскраниальная и трансвертебральная микрополяризация головного мозга - аппаратное лечение центральной нервной системы и переферической нервной системы»,- рассказала Лаура Исаева.

    Эти методы лечения доказали свою эффективностью при неврологических заболеваниях.

    «В нашем регионе мало клиник, которые лечат неврологические заболевания инновационными методами. Как врача-невролога это меня волновало ,и я решилась участвовать в программе «Жаркыра». Защитив свой проект, получила поддержку и смогла открыть клинику. Теперь с уверенностью могу сказать, что клиника биоакустической коррекции мозга поможет многим детям с разными неврологическими расстройствами»,- сказала Лаура Исаева.




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