Клинические испытания казахстанской вакцины: у восьми добровольцев не сработали антитела

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - У восьми человек из 202 добровольцев, которые проходили клинические испытания, не сработали антитела. По каким признакам ученые определили это, рассказала генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сказали, что у восьми человек из 202 добровольцев, которые проходили клинические испытания, не сработали антитела. Это люди из какой возрастной категории? По каким признакам определили, что вакцина не сработала?» - спросил журналист на брифинге в СЦК.

«Признак: иммунограмма. То, что не выявился иммунитет, это не совсем правильно. Иммунитет был, но низкий, недостаточно той планки, которую мы учитывали в своей статистической обработке. Но это естественные процессы, естественный ответ организма, который встречается. В основном это были возрастные - за 40 лет», - прокомментировала Кунсулу Закарья.

По ее словам, среди добровольцев нет зараженных коронавирусом.

«Они не заболели. У них не развился иммунитет, не появились антитела, либо появились в малой концентрации. Зараженных среди добровольцев не отмечается. Мы говорим только об иммунном ответе организма. Иммунный ответ зависит от многих факторов: от состояния организма, от хронических заболеваний. Здесь, конечно же, необходимы дополнительные организмы. Но, если исключить иные факторы, которые были у добровольцев, отдельные виды вакцин могут дать иммунный ответ. Но здесь нужно корректировать иммунный статус организма», - пояснила Кунсулу Закарья.