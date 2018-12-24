Клиентов банков cмогут распознавать с помощью биометрических данных

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Национальный банк Казахстана активно развивает цифровую финансовую инфраструктуру в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Национальным банком Казахстана совместно с банковским сообществом реализуется ряд новых инициатив по цифровизации финансовых услуг. Об этом заявил заместитель председателя Национального Банка Казахстана Жанат Курманов в ходе своего выступления на площадке Международного технологического парка IT-стартапов «Astana Hub».

Запуск пилотного проекта по идентификации потребителей финансовых услуг посредством их биометрических параметров планируется в I квартале 2019 года.

«Внедрение механизма удаленной идентификации клиента позволит гражданам, в том числе проживающим в отдаленных регионах, вне зависимости от географического расположения, получать финансовые услуги дистанционным способом, используя любое оборудование - смартфоны, планшеты, компьютеры. Это решение необходимо для дистанционного получения востребованных финансовых услуг, таких как открытие банковского счета, платежной карточки, получение кредита через Интернет», - пояснил Ж. Курманов.

На сегодняшний день, по его словам, совместно с министерствами внутренних дел, юстиции, информации и коммуникаций прорабатываются вопросы онлайн идентификации клиентов с использованием биометрических показателей (распознавание лица, голос) и сведений из государственных баз данных.

Также, по его словам, в начале следующего года в промышленную эксплуатацию планируется запуск межбанковской Системы мгновенных платежей, предназначенной для проведения онлайн - платежей между клиентами различных банков в моментальном режиме по номеру мобильного телефона.

Напомним, что данная локальная платежная система разработана в сентябре 2018 года.

«Это межбанковская технологическая платформа, которая позволяет клиентам разных банков проводить платежи между собой в моментальном режиме также просто, как и внутрибанковские платежи. Цели данной системы - обеспечение доступности финансовых услуг для пользователей и устранение межбанковских барьеров», - сказал Ж. Курманов.

Также в 2019 году регулятором планируется ведение онлайн-страхования, рассказал замглавы Нацбанка. По его словам, внедрение данного проекта повлечет за собой снижение стоимости услуг страхования, также повысится географическая доступность страховых услуг для жителей отдаленных регионов, где отсутствует офис страховой компании или агент.

«Онлайн-страхование предполагает полную отмену бумажного страхового полиса. Население может заключать договоры обязательного страхования в электронной форме через интернет - ресурсы страховых компаний без участия посредников», - отметил Ж.Курманов.

Кроме того, Нацбанк создал рабочую группу с участием представителей банков для выработки предложений по созданию стандартов для открытых платформ - Open API. Это универсальный интерфейс для IТ-компаний, при помощи которого разработчик может подключиться к банку второго уровня и, взаимодействуя с доступными ему данными, создать новый продукт. К примеру, с согласия клиента может быть предоставлен единый доступ к информации о счетах клиента в разных банках.

Целью данного проекта является повышение конкуренции на финансовом рынке и расширение финансовых услуг за счет технологических возможностей сторонних организаций. «Реализация проекта простимулирует развитие финансовых организаций и новых технологий, упростит процедуры взаимодействия физических лиц с участниками финансового рынка, обеспечит географическую доступность оказания платежных услуг», - сказал Ж. Курманов.

Ж. Курманов в своем выступлении затронул также вопросы защиты информации и финансовой инфраструктуры от киберугроз.

«Национальным банком Казахстана прорабатываются системные меры для эффективного противодействия кибератакам и мошенническим действиям в цифровой среде. Это меры по созданию при Национальном банке центра компетенции, оперативного центра по обеспечению кибербезопасности в финансовом секторе, службы реагирования на инциденты кибербезопасности. Также проводится работа по формированию системы обмена данными с банками об инцидентах информационной безопасности, включая сведения о нарушениях, сбоях в информационных системах; о критериях выявления уязвимостей и угроз и наличии информационной безопасности», - сообщил Ж. Курманов.