Клиентка нанесла телесные повреждения водителю такси в Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Клиентка нанесла телесные повреждения водителю такси в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Восточный отдел полиции города Темиртау поступило сообщение, что в одном из районов города некто устроил разборку с водителем такси. На место происшествия прибыл ближайший наряд батальона патрульной полиции.

33-летний потерпевший пояснил, что занимается частным извозом. Несколькими минутами ранее он подвозил клиентку. Во время движения между таксистом и пассажиркой произошла словесная ссора, в ходе которой женщина каким-то металлическим предметом нанесла ему телесные повреждения.

По горячим следам полицейские задержали 27-летнюю подозреваемую, которая дала признательные показания. Оказалось, выясняя отношения с таксистом, клиентка пустила в ход связку ключей. Потерпевшему выдано направление на судмедэксмертизу. Ведется досудебное расследование по статье 293 УК РК «Хулиганство».