Клещи атакуют Костанайскую область

С начала сезона в Костанайской области зарегистрировано 100 случаев обращений с укусами от клещей. Как отметили в департаменте СЭС, по сравнению с прошлым годом идет снижение в 1,9 раза, передает корреспондент агентства Kazinform.

К счастью, на территории региона случаев клещевых инфекций выявлено не было. Всего с укусами клещей за период 2024 года обратились 100 человека, из них дети до 14 лет — 33 человека (33,3%). В прошлом году за этот же период «укушенных» людей было гораздо больше — статистика фиксировала цифру в 190 случаев.

— По эпидемиологическим показаниям серопрофилактика иммуноглобулином не проводилась так как укусы произошли в неэндемичных по клещевому энцефалиту регионах, — уточнили в департаменте СЭС Костанайской области.

Наибольшее число укушенных обратилось за медицинской помощью в городах области. В основном укусы клещей связаны с пребыванием на природе, дачных участках, дворах частных домов и несоблюдением элементарных правил профилактики.