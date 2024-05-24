РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:04, 24 Май 2024 | GMT +6

    Клещи атакуют Костанайскую область

    клещ
    Фото: pexels

    С начала сезона в Костанайской области зарегистрировано 100 случаев обращений с укусами от клещей. Как отметили в департаменте СЭС, по сравнению с прошлым годом идет снижение в 1,9 раза, передает корреспондент агентства Kazinform.

    К счастью, на территории региона случаев клещевых инфекций выявлено не было. Всего с укусами клещей за период 2024 года обратились 100 человека, из них дети до 14 лет — 33 человека (33,3%). В прошлом году за этот же период «укушенных» людей было гораздо больше — статистика фиксировала цифру в 190 случаев.

    — По эпидемиологическим показаниям серопрофилактика иммуноглобулином не проводилась так как укусы произошли в неэндемичных по клещевому энцефалиту регионах, — уточнили в департаменте СЭС Костанайской области.

    Наибольшее число укушенных обратилось за медицинской помощью в городах области. В основном укусы клещей связаны с пребыванием на природе, дачных участках, дворах частных домов и несоблюдением элементарных правил профилактики.

    Теги:
    Здравоохранение Казахстанцы Регионы Казахстана Здоровье Регионы Костанайская область Санэпидконтроль Больница Клещи
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!