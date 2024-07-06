Клещевой энцефалит зарегистрирован в СКО
В Северо-Казахстанской области отмечается снижение числа укусов клещами на16%, по сравнению с прошлым годом. Но уже есть один зарегистрированный случай клещевого энцефалита, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Асета Жуматаева, энцефалит выявили у жителя района М.Жумабаева. В прошлом году не было ни одного случая заболевания.
— С 1 апреля в области зарегистрировано 405 укусов клещами, из них среди детей до 14 лет — 109, или 27%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение на 16%. Эндемичным по клещевому энцефалиту является Айыртауский район. Согласно постановлению № 612 вакцинации против клещевого энцефалита подлежит население, проживающее и работающее в природных очагах инфекционных заболеваний. В Северо-Казахстанской области за пять месяцев привиты 127 человек, или 85% от подлежащего контингента, — прокомментировал А.Жуматаев.