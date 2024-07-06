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    22:50, 05 Июль 2024 | GMT +6

    Клещевой энцефалит зарегистрирован в СКО

    врачи, больница, медицина, дәрігер, аурухана
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    В Северо-Казахстанской области отмечается снижение числа укусов клещами на16%, по сравнению с прошлым годом. Но уже есть один зарегистрированный случай клещевого энцефалита, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данным руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Асета Жуматаева, энцефалит выявили у жителя района М.Жумабаева. В прошлом году не было ни одного случая заболевания.

    — С 1 апреля в области зарегистрировано 405 укусов клещами, из них среди детей до 14 лет — 109, или 27%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение на 16%. Эндемичным по клещевому энцефалиту является Айыртауский район. Согласно постановлению № 612 вакцинации против клещевого энцефалита подлежит население, проживающее и работающее в природных очагах инфекционных заболеваний. В Северо-Казахстанской области за пять месяцев привиты 127 человек, или 85% от подлежащего контингента, — прокомментировал А.Жуматаев.

    Теги:
    Здравоохранение Северо-Казахстанская область Эпидситуация Регионы Казахстана Клещи
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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