Клещевой энцефалит зарегистрирован в СКО

В Северо-Казахстанской области отмечается снижение числа укусов клещами на16%, по сравнению с прошлым годом. Но уже есть один зарегистрированный случай клещевого энцефалита, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Асета Жуматаева, энцефалит выявили у жителя района М.Жумабаева. В прошлом году не было ни одного случая заболевания.