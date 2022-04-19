Клещи активизировались в Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году зарегистрировали шесть укусов клещей. Среди пострадавших трое детей в возрасте до 14 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля отметили, что в прошлом году за этот же эпидпериод укусов клещей не регистрировали. В нынешнем марте насекомые активизировались раньше.

«За прошлый год по области зарегистрировали 408 укусов клещей. В сравнении с предыдущим эпидемическим сезоном рост на 9%. В том числе было девять случаев клещевого энцефалита, что тоже больше, чем в 2020-м году, когда зафиксировали четыре таких факта. Все пострадавшие выздоровели, летальных случаев не произошло. Клещевой вирусный энцефалит является одной из самых опасных природно-очаговых инфекций. Поражается центральная нервная система, отмечаются сильные головные боли. В таких случаях необходимо обязательно обратиться за медицинской помощью», - проинформировала главный специалист отдела эпидемиологического контроля за инфекционными и паразитарными заболеваниями Анара Валеева.

Она добавила, что для снижения численности клещей и других кровососущих насекомых в области ежегодно проводят профилактические дезинсекционные обработки. С 11-го апреля проводится барьерная дезинсекция по противоклещевой обработке на территории, прилегающей к селам Дубровное, Искра и Покровка Мамлютского района. Общая площадь обработки составляет 360 га. Работающие в природных очагах люди должны вакцинироваться каждые три года в конце осени.