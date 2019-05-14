Клещевой сыпной тиф зарегистрировали в Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - С начала апреля в Северо-Казахстанской области зарегистрировали 96 случаев укусов клещей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента охраны общественного здоровья, за такой же период прошлого года укусам клещей подверглись 88 человек. За последнюю неделю количество укусов увеличилось в 2,4 раза - с 15 до 36. Из общего числа укушенных 40 детей в возрасте до 14 лет.

«За эпидсезон 2019 года в районе М.Жумабаева был зарегистрирован 1 случай клещевого энцефалита, но диагноз был отменен. Лабораторные исследования на клещевой энцефалит были отрицательными. Зарегистрирован один случай клещевого сыпного тифа в Кызылжарском районе», - сообщили в пресс-службе.

Специалисты департамента отмечают, что наибольшему риску заражения клещевым энцефалитом подвержены лица, работа которых связана с пребыванием в лесу: работники леспромхозов, лесхозов, лесных баз отдыха, строители автомобильных и железных дорог.

Заражение сельских жителей происходит на хорошо обжитой территории в радиусе 3-8 км от населенного пункта при посещении леса. Горожане заражаются в пригородных лесах, лесопарках, на дачах.

В природе голодные клещи поднимаются по растениям - чаще всего на высоту 1 м и принимают подстерегающую позу. Они нападают на проходящего человека, прицепляясь к одежде. Чаще всего клещи присасываются к шее, в складках кожи в области пояса, в волосистой части головы и в паху. С момента наползания до прикрепления проходит 1-2 часа. На второй-третий день на поверхности тела вокруг присосавшегося клеща образуется покраснение и возникает болезненное ощущение. До этого момента клещи отделяются от «хозяина» с трудом: полностью напитавшиеся особи отпадают самостоятельно. При снятии, раздавливании или расчесывании места укуса может произойти заражение инфекцией.

«При укусе клеща необходимо обратиться за медицинской помощью в поликлинику по месту жительства, где медицинские работники решают вопрос о необходимости проведения экстренной иммуноглобулинопрофилактики, направляют снятого клеща в лабораторию. В случае возникновения отклонений в состоянии здоровья, например, повышения температуры тела в течение трех недель после укуса, необходимо снова обратиться за медицинской помощью», - отметили в пресс-службе департамента.

К мерам специфической защиты специалисты относят вакцинацию против клещевого энцефалита. В области за 4 месяца провакцинированы 1022 человека.

На территории Петропавловска провели противоклещевую обработку на территории 189 гектаров. Еще одна профилактическая мера - дератизация. Это позволит снизить численность прокормителей клещей-переносчиков, к которым относятся грызуны. В Жамбылском районе планируется провести дератизацию на площади 400 га.