Клаус Йоханнис во второй раз избран Президентом Румынии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Действующий Президент Румынии Клаус Йоханнис победил во втором туре выборов главы государства. По данным экзит-пулл, за него отдал свой голос каждый третий избиратель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.com.

Количество участников голосования, прошедшего в воскресенье, не достигло и 50 процентов численности избирателей.

Таким образом, Йоханнис во второй раз избран на пятилетний президентский срок.

«Румыны выбрали современное государство, европейскую Румынию», – сказал он.

До начала голосования Президент призвал прекратить власть социал-демократов, правивших страной в течение 30 лет. Йоханнис обвинил их в том, что они стремятся «сбить Румынию с европейского пути».

Соперник главы государства во втором туре, экс-премьер Виорика Дэнчилэ отметила, что она проголосовала против возвращения к временам, когда «не было прав и свобод, и вся власть была в руках одного человека».

Йоханнис - проевропейский политик, опиравшийся и опирающийся в своих внутриполитических шагах в том числе и на поддержку Брюсселя.