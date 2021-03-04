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Кластер восточной медицины Узбекистана представляет интерес для Казахстана - Ералы Тугжанов

Автор:  
Мадибек Джанибеков
4 Марта 2021, 18:07
Кластер восточной медицины Узбекистана представляет интерес для Казахстана - Ералы Тугжанов

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Созданный и успешно функционирующий в Узбекистане кластер восточной медицины представляет особый интерес для Казахстана. Такое мнение высказал заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов в интервью собственному корреспонденту МИА «Казинформ».

«У нас с Узбекистаном исторически сложившиеся дружеские отношения. В период пандемии были многие серьезные вопросы к системе здравоохранения, есть огромный опыт и в Казахстане, и Узбекистане, поэтому мы сегодня специально приехали обменяться наработками по нескольким направлениям. Первый вопрос — это, конечно же, качество жизни населения наших регионов. Это главное богатство наших стран, поэтому обеспечение лекарственными препаратами, их доступностью, обеспечение материально-технической базой - главные вопросы, которые стоят на повестке дня. Второе это цифровизация системы здравоохранения», - сказал Е. Тугжанов.

В рамках посещения Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра имени академика А. Вахидова казахстанскую делегацию ознакомили с опытом работы узбекских хирургов.

«Мы находимся в ведущем хирургическом центре. Здесь тоже есть вопросы обмена опытом по разным направлениям, проведению разных видов операций, в том числе по пересадке сердца, печени и других органов. Поэтому здесь есть над чем трудиться нашему медицинскому сообществу. Все эти вопросы касаются и Казахстана, и Узбекистана, и наши коллеги попросили обменяться по всем этим направлениям», - добавил вице-премьер.

Одной из целей визита спикер назвал ознакомление с опытом расширения спектра нетрадиционной восточной медицины, развивающегося в Узбекистане.

«Особенно для нас интересен созданный в Узбекистане большой кластер по восточной медицине. Мы бы хотели поработать в этом направлении», - отметил глава казахстанской делегации.

Напомним, сегодня казахстанская делегация во главе с заместителем Премьер-Министра РК Ералы Тугжановым прибыла в Ташкент. В состав делегации вошли министр здравоохранения РК Алексей Цой, вице-министр образования и науки Рустем Бигари, а также председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова.


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