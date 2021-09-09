Классные часы и уроки «Тәуелсіздік жетістігі» прошли в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Во всех школах Северо-Казахстанской области 9 сентября прошли классные часы и открытые уроки на тему «Тәуелсіздік жетістігі», приуроченные к 30-летию Независимости РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления образования, в Петропавловске, в школе № 6 имени Қожабергена жырау, учитель 3 «В» класса Лаззат Мольдинова рассказывала ребятишкам о значении слова «Независимость». Часть урока называлась «Цифры рассказывают» - дети узнали о достижениях страны в разные годы Независимости. Для закрепления третьеклассники составили коллаж. О Независимости и важности праздника детям рассказал в режиме онлайн председатель попечительского совета школы, главный редактор газеты «Солтүстік Қазақстан» Ербақыт Амантай.

«Главная цель сегодняшних уроков и классных часов - донести до учащихся важность 30–летнего юбилея Независимости и заслуг Первого Президента Казахстана, Елбасы Нурсултана Назарбаева в становлении и развитии независимого государства. Особенностью мероприятия является то, что на открытие уроки были приглашены гости из числа граждан страны, внесших вклад в становление нашего государства и развитие региона», - сообщили в пресс-службе управления образования.

Открытые уроки на тему «Тәуелсіздік жетістігі» проходят и в Шымкенте. В частности, в школе № 137 на открытый урок пригласили горожан, внесших вклад в развитие города и региона. Среди них учитель-ветеран Нышанбек Байгутов, председатель Совета женщин города Шымкента Баян Жандосова, директор городского учебно-методического центра Меруерт Аскарбеккызы. Из первых уст ребята узнали о достижениях страны за 30 лет, политико-социальном климате, образовании и культуре, истории, духовных ценностях. Учащиеся читали стихотворения, играли на домбре.

Подобные уроки и классные часы будут проходить в школах Шымкента в течение сентября.







