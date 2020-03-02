Классика и современность: в «Астана Балет» состоится гала-балет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии Международного женского дня, 6 и 7 марта, театр «Астана Балет» представляет праздничный гала-балет с участием звезд столичного театра. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

В один вечер зрители смогут насладиться не только волнующим языком современной хореографии, но и классикой с ее с филигранными фуэте и па де ша.

Гала объединяет в себе лучшие фрагменты из спектаклей классического наследия, наряду с неоклассическими постановками. Так, в первом отделении зрители увидят сцену «Оживленный сад» из знаменитого балета «Корсар», отрывки из балетов «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Золушка», «Легенда о любви» и Silent Voices. Удивительные по своей пластичности жесты, собранные в еле уловимый диалог между героями, расскажут завораживающие истории о человеческих чувствах, мечтах и надеждах.

«Подобные выступления, безусловно, важны и полезны для наших солистов, поскольку у них есть прекрасная возможность проявить себя и свое творчество. Для них это будет хорошей проверкой сил и, несомненно, принесет пользу их росту», - отметил главный балетмейстер театра «Астана Балет» Мукарам Авахри.

Во втором отделении будет представлен одноактный балет A Fuego Lento («Медленный огонь») бразильского хореографа Рикардо Амаранте. Языком современной хореографии балетмейстер рассказывает о всепоглощающей страсти, первых чувствах тревоги и эмоционального накала, когда вы только открываете для себя силу любви. «Задевать струны души», «высекать огонь в сердцах людей» - как раз то, что удается этому балету. А знойные, волнующие и страстные мелодии танго обостряют все чувства и навсегда остаются в сердцах зрителей.

Начало спектаклей 6 марта - в 19:30, 7 марта - в 18:00.

Напомним, что в марте театр «Астана Балет» выступит с гастролями в городах Атырау и Семей в рамках празднования 175-летия Абая.