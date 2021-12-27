Классификатор вузов: как университеты будут распределяться по группам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов разъяснил механизм распределения вузов по группам согласно классификатору, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях обеспечения прозрачности, механизм распределения вузов по группам будет осуществляться через специализированную информационную платформу, где будут размещаться заявки вузов. После поступления заявок Рабочей группой будет проводиться соответствующая экспертиза. Кроме того, в Законопроекте предусмотрена норма по разработке и утверждению правил и критериев классификации вузов по группам», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

В связи с этим, после принятия поправок в действующее законодательство Министерством будет утвержден перечень организаций образования, реализующих образовательные программы высшего и послевузовского образования по группам в соответствии с правилами и критериями классификации.

«Более того, комплексный подход по развитию отечественных вузов предусмотрен в национальном проекте «Качественное образование «Образованная нация» на 2021-2025 годы (утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан 21 октября 2021 года №726), а также в Концепции развития образования на 2021-2025 годы. Реализуется проекты «Центры академического превосходства», направленный на повышение конкурентоспособности вузов, формирование исследовательской и инновационной экосистемы университетов», - добавил зампремьера.

По его словам, на сегодня Советом утвержден перечень 15 региональных и 5 педагогических вузов для создания Центров академического превосходства. Кроме того, прорабатывается создание двух региональных передовых вузов по опыту Назарбаев Университета.

Подписан Меморандум между Северо-Казахстанским Университетом имени М. Козыбаева, университетом Аризоны США и МОН РК. В рамках меморандума предусмотрено получение двудипломного образования, привлечение высококвалифицированных преподавателей, наращивание исследовательского потенциала и создание центра передового опыта.

На базе Северо-Казахстанского Университета имени М. Козыбаева созданы две школы: «Высшая школа социально-гуманитарных наук» под управлением Назарбаев Университета, «Высшая школа технологии и естественных наук» под доверительным управлением Университета Аризоны. На базе Южно-Казахстанского университета имени М. Ауезова также будут открыты школы совместно с зарубежными партнерами.

Продолжится работа по разработке инновационных образовательных программ на основе Атласа новых профессий, по академическим обменам с зарубежными партнерами. В целом, ранжирование вузов по четырем группам позволит стимулировать вузы к повышению качества образовательных услуг и к повышению конкурентоспособности системы высшего образования в условиях глобальных вызовов и требований рынка труда.

Ранее сообщалось, что новая модель классификации вузов предусмотрена в законопроекте «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан в области образования».



