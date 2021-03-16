Классификацию энергоаудитов намерены ввести в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют введение классификации энергоаудитов. Об этом сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Аманияз Ержанов в ходе презентации законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности» в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Законопроектом предусматривается введение классификации энергоаудитов – обязательный, целевой и экспресс-энергоаудит», - уточнил Аманияз Ержанов.

Спикер добавил, что важную роль в реализации политики энергосбережения занимают местные исполнительные органы. На сегодняшний день на местном уровне отсутствуют программы, направленные на меры по энергосбережению.

«В этой связи, предлагается наделить местных исполнительных органов компетенцией по принятию и реализации дорожных карт», - добавил Аманияз Ержанов.

Ранее сообщалось, что в Мажилисе состоялась презентация законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности».

Как отметил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Аманияз Ержанов, проект Закона разработан в целях исполнения Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Первого Президента народу Казахстана от 10 января 2018 года («Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции») в части усиления требований к энергоэффективности предприятий, а также в целях обеспечения дальнейшего снижения энергоёмкости ВВП, предусмотренного Концепцией по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике».