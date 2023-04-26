Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Культура

Классический исполнитель Азамат Желтыргузов награжден международной премией BraVo

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
26 Апреля 2023, 10:00
Классический исполнитель Азамат Желтыргузов награжден международной премией BraVo Фото: astanaopera.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - - Заслуженный деятель Казахстана директор оперной труппы «Астана Опера» Азамат Желтыргузов 25 апреля был награжден международной премией BraVo в сфере классического искусства. Знаменитый баритон стал победителем в номинации «Лучший классический исполнитель из страны-партнера» (Казахстан), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

На пятой церемонии вручения премии BraVo были представлены самые яркие классические исполнители более чем из десяти стран – Казахстана, Китая, Турции, Белоруссии, Сербии, Венгрии и других государств.

Торжественная церемония проходила на Исторической сцене Большого театра, праздничная атмосфера царила в этот день и на сцене, и за кулисами. Артисты тепло поздравляли друг друга, желали успехов и новых побед, а затем с приподнятым настроением выходили к публике.

Зал радушно встретил выступление блистательного баритона из Казахстана Азамата Желтыгузова, который представил арию Роберта из оперы «Иоланта» П.И. Чайковского. Бравурная ария звучала необыкновенно красиво и вдохновенно. Известно, что это одна из самых любимых партий в репертуаре певца. Горячие овации звучали и выступлениям всемирно известного танцовщика Сергея Полунина, прима-балерины Светланы Захаровой, молодого пианиста с мировым именем Ивана Бессонова, сопрано из Китая Чжан Лей, выдающейся флейтистки из Турции Шефики Кутлуер, восходящей звезды Белорусской оперной сцены Дарьи Горожанко, уникального венесуэльского тромбониста Мигеля Санчеза и звёзд классической сцены из Сербии, Венгрии и других стран.

«Я очень рад, что стал победителем в номинации «Лучший классический исполнитель», - делится после награждения Азамат Желтыргузов. – До меня эту награду в 2019 году получал театр «Астана Опера» в сфере классического искусства в номинации «Театральная площадка года», также этой премией был отмечен талант нашей казахстанской коллеги – оперной певицы Майры Мухамедкызы. В этом году высокой награды удостоился я. Когда мне позвонили из оргкомитета и сообщили радостную новость, я был удивлен, потому что это стало полной неожиданностью. Знаю, что BraVo – независимая премия, которая проводит мониторинг, и затем комиссия сама выбирает лучших в своей номинации. Таким образом, для участия в ней никто не подает списков артистов от страны или театра. И конечно, для меня было честью в пятый юбилейный год премии стать ее победителем и находиться сегодня здесь, на Исторической сцене Большого театра – одного из лучших театров мира, где пели все мировые звезды, начиная с XIX, XX века и сейчас здесь выступают звезды XXI века», - рассказал Азамат Желтыргузов.

Напомним, что «Астана Опера» отмечает Х юбилейный сезон, который насыщен различными масштабными проектами, премьерами, гастролями и такими приятными достижениями, как значимые награды артистов.

На профессиональном счету Азамата Желтыргузова несколько десятков побед в международных и казахстанских конкурсах, его знают и любят не только на Родине, но и далеко за ее пределами. Знаменитый баритон ведет активную гастрольную деятельность и всегда является частью крупнейших музыкальных событий. К примеру, с февраля этого года он принимает участие в праздновании мировой культурной общественностью 150-летия выдающегося композитора С. Рахманинова.

«Первый концерт с большим успехом прошел на сцене Камерного зала имени Куляш Байсеитовой с нашим известным музыкантом Заслуженным деятелем Казахстана Д. Умбеталиевой. Затем принял участие в большом Международном фестивале «Рахманиновская весна», который проходил в Узбекистане, где я спел с замечательной пианисткой, Заслуженной артисткой Узбекистана Мадиной Файзиевой. Далее мне предстоит ряд выступлений в Астане, в Алматы, в регионах и областных центрах Казахстана и до конца года мне еще хочется успеть записать диск из романсов С. Рахманинова», - поделился своими планами в завершение беседы Азамат Желтыргузов.


Астана   Культура   Астана Опера  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
«Канело» попал в Книгу рекордов Гиннесса после боя с Головкиным
«Канело» попал в Книгу рекордов Гиннесса после боя с Головкиным
Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
Центральная Азия обладает потенциалом для смягчения глобальной нехватки энергии и продовольствия
Центральная Азия обладает потенциалом для смягчения глобальной нехватки энергии и продовольствия
Тимур Шиниязов назначен акимом Жанибекского района ЗКО
Тимур Шиниязов назначен акимом Жанибекского района ЗКО