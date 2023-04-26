Классический исполнитель Азамат Желтыргузов награжден международной премией BraVo

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - - Заслуженный деятель Казахстана директор оперной труппы «Астана Опера» Азамат Желтыргузов 25 апреля был награжден международной премией BraVo в сфере классического искусства. Знаменитый баритон стал победителем в номинации «Лучший классический исполнитель из страны-партнера» (Казахстан), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

На пятой церемонии вручения премии BraVo были представлены самые яркие классические исполнители более чем из десяти стран – Казахстана, Китая, Турции, Белоруссии, Сербии, Венгрии и других государств.

Торжественная церемония проходила на Исторической сцене Большого театра, праздничная атмосфера царила в этот день и на сцене, и за кулисами. Артисты тепло поздравляли друг друга, желали успехов и новых побед, а затем с приподнятым настроением выходили к публике.

Зал радушно встретил выступление блистательного баритона из Казахстана Азамата Желтыгузова, который представил арию Роберта из оперы «Иоланта» П.И. Чайковского. Бравурная ария звучала необыкновенно красиво и вдохновенно. Известно, что это одна из самых любимых партий в репертуаре певца. Горячие овации звучали и выступлениям всемирно известного танцовщика Сергея Полунина, прима-балерины Светланы Захаровой, молодого пианиста с мировым именем Ивана Бессонова, сопрано из Китая Чжан Лей, выдающейся флейтистки из Турции Шефики Кутлуер, восходящей звезды Белорусской оперной сцены Дарьи Горожанко, уникального венесуэльского тромбониста Мигеля Санчеза и звёзд классической сцены из Сербии, Венгрии и других стран.

«Я очень рад, что стал победителем в номинации «Лучший классический исполнитель», - делится после награждения Азамат Желтыргузов. – До меня эту награду в 2019 году получал театр «Астана Опера» в сфере классического искусства в номинации «Театральная площадка года», также этой премией был отмечен талант нашей казахстанской коллеги – оперной певицы Майры Мухамедкызы. В этом году высокой награды удостоился я. Когда мне позвонили из оргкомитета и сообщили радостную новость, я был удивлен, потому что это стало полной неожиданностью. Знаю, что BraVo – независимая премия, которая проводит мониторинг, и затем комиссия сама выбирает лучших в своей номинации. Таким образом, для участия в ней никто не подает списков артистов от страны или театра. И конечно, для меня было честью в пятый юбилейный год премии стать ее победителем и находиться сегодня здесь, на Исторической сцене Большого театра – одного из лучших театров мира, где пели все мировые звезды, начиная с XIX, XX века и сейчас здесь выступают звезды XXI века», - рассказал Азамат Желтыргузов.

Напомним, что «Астана Опера» отмечает Х юбилейный сезон, который насыщен различными масштабными проектами, премьерами, гастролями и такими приятными достижениями, как значимые награды артистов.

На профессиональном счету Азамата Желтыргузова несколько десятков побед в международных и казахстанских конкурсах, его знают и любят не только на Родине, но и далеко за ее пределами. Знаменитый баритон ведет активную гастрольную деятельность и всегда является частью крупнейших музыкальных событий. К примеру, с февраля этого года он принимает участие в праздновании мировой культурной общественностью 150-летия выдающегося композитора С. Рахманинова.

«Первый концерт с большим успехом прошел на сцене Камерного зала имени Куляш Байсеитовой с нашим известным музыкантом Заслуженным деятелем Казахстана Д. Умбеталиевой. Затем принял участие в большом Международном фестивале «Рахманиновская весна», который проходил в Узбекистане, где я спел с замечательной пианисткой, Заслуженной артисткой Узбекистана Мадиной Файзиевой. Далее мне предстоит ряд выступлений в Астане, в Алматы, в регионах и областных центрах Казахстана и до конца года мне еще хочется успеть записать диск из романсов С. Рахманинова», - поделился своими планами в завершение беседы Азамат Желтыргузов.