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Класс казахского языка открылся в российской школе

19 Января 2020 02:30
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Класс казахского языка открылся в российской школе

ТЮМЕНЬ. КАЗИНФОРМ - Третий по счету класс казахского языка открылся в Тюменской области России, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на президента Национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраева.

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Класс казахского языка открылся в поселке Голышманово в Тюменской области на базе школы №4.

«Открытие класса стало настоящим праздником - с концертом, обрядом шашу и дастарханом. Поддержал начинание национально-культурной автономии казахов глава Голышмановского городского округа Александр Ледаков», - написал на своей странице в Facebook Есенгалий Ибраев.


На первый открытый урок казахского языка пришли 40 учеников, а также родители, дедушки и бабушки. И набор продолжается. Есть желающие изучать язык из сел и деревень, поделился он приятными новостями.



«Голышмановские казахи бережно хранят национальную культуру и традиции. Именно здесь много лет назад прошел первый Курултай казахов Тюменской области. Сегодня местное отделение нашей автономии под руководством Дуйсенбая ага Бекужинова активно реализует национально-культурные проекты», - добавил не без гордости Есенгалий Ибраев.



В планах – еще открытие языкового класса в городе Ишиме, сообщил он, пожелав школьникам успехов в изучении казахского языка и отличных оценок.





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Ключевые слова: Образование, Соотечественники, Россия,
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