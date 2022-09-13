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    18:23, 12 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Кладбище с захоронением известных людей благоустроят в Караганде

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Эстетическое состояние кладбищ вызывает недовольство среди жителей Караганды. В этой связи депутаты городского маслихата приняли решение облагородить места захоронения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На старом кладбище в районе ДСК похоронены ученые, архитекторы и строители – все они внесли личный вклад в развитие шахтерского края. Там же находится могила общественного деятеля, одного из основателей партии «Алаш» Алимхана Ермекова. Однако территория не благоустроена и вызывает недовольство жителей. Депутаты Карагандинского городского маслихата и местные бизнесмены решили создать благоприятные условия на кладбище, прямо на месте провели совещание, представив план по благоустройству.

    «Есть такая мудрая поговорка: «Не будет благоденствия живым, пока не будут воздаваться должные почести усопшим». Люди ушли, которые строили наш город, работали в разных сферах - на шахте, в здравоохранении, образовании. Красота, которую мы имеем, этим мы обязаны им. Наш долг – привести все в порядок», - отметил секретарь Карагандинского городского маслихата Кудайберген Бексултанов.

    Средства на реализацию проекта планируют выделить из местного бюджета в следующем году. Пока бизнесмены решили убрать с территории накопившийся мусор. Также получено разрешение для того, чтобы увеличить расстояние забора от кладбища почти на 700 метров. В следующем году на дорожках установят брусчатку и посадят деревья.


    Теги:
    Общество Карагандинская область Караганда Благоустройство
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