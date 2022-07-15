15 Июля 2022 20:24

Клад из серебряных и медных монет нашли археологи в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Клад из серебряных и медных монет найден в Атырауской области при раскопках древнего городища Сарайшык, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил археолог Амангельды Зайнов, с 15 июня начались раскопки на территории средневекового городища Сарайшык в Махамбетском районе. За это время обследована территория площадью 600 кв. м и глубиной 2 м.

В ходе раскопок были обнаружены жилища средневекового города, канализационная система, керамическая посуда, бусы, жернова, обработанные кости, точильные камни, фрагменты железных изделий, система отопления жилищ.

«Самой ценной находкой стал обнаруженный клад из 200 серебряных монет, датируемый второй половиной XIV века. Они были отчеканены при правлении ханов Жанибека и Азизе-Шейха. Кроме того, были обнаружены 50 медных монет примерно того же периода», – сообщил Амангельды Зайнов.

Точная информация об артефактах, обнаруженных при археологических раскопках, станет известна после лабораторных исследований.