Кызылординский педагог собрала около 2000 экспонатов в 50 чемоданах

В музее представлены многочисленные свидетельства прошлого: телега возрастом более 200 лет, сундук из камыша, перьевая ручка с чернилами, керосиновая лампа, первый школьный звонок, ученическая парта и портфель советского периода, первый телефонный справочник области, национальные изделия, музыкальные инструменты, посуда и другие предметы старины.

75-летний педагог, получившая в народе прозвище «Музей апа», посвятила сбору этой коллекции более полувека и направила на это половину своей заработной платы.

— В телегу запрягали и лошадь, и верблюда, и быка. Ей не менее 200 лет. Есть войлочный коврик для намаза, такого не найдешь даже в крупных музеях. Можно увидеть портфели, которыми пользовались деятели движения «Алаш» Мустафа Шокай, Сакен Сейфуллин. Аппарат, на котором была связана шаль, использованная народной артисткой Казахстана, деятелем кино и театра Аминой Омирзаковой в фильме «Тақиялы періште», я привезла из Оренбурга. Куда бы я ни поехала, никогда не возвращаюсь с пустыми руками. Если вижу что-то необычное, старинное — покупаю. Самый дорогой экспонат среди них — телега. Ее мне купил сын. Даже доставить ее сюда было непросто, — сказала Куляш Алматшаева.

Заведующая музеем также рассказала, как ей удалось найти ковровое изделие с вышитым изображением общественного и государственного деятеля Турара Рыскулова.

— Мама одной из наших учениц поехала в гости к родственникам. Там этот коврик был постелен на полу. Хозяева дома даже не знали, кто на нем изображен. Она объяснила, что нельзя попирать изображение исторической личности, и передала его мне. Я постирала, с трудом очистила его, — сказала она.





Самый старый из 50 чемоданов, в которых размещены экспонаты, был изготовлен в 1941 году в Алматы. Героиня материала с «музеем в чемодане» принимала участие во многих выставках и неоднократно возвращалась с наградами.

— На выставке, посвященной поэту Мукагали Макатаеву, я опередила коллекционеров из 19 городов нашей страны. На выставку в Карасазе я везла экспонаты в мешках. Так же пришлось доставлять их и на EXPO. Но это могло повредить предметы. Тогда мне пришла идея использовать чемодан свекрови. Позже это стало моей визитной карточкой. С «музеем в чемодане» я объездила все школы города и показывала экспонаты ученикам. В 2018 году я приняла участие в ярмарке социальных идей и проектов и благодаря этому проекту стала победителем, выиграв 10 миллионов тенге, — сказала героиня.

Педагог-коллекционер по профессии является учителем русского языка и литературы. Наряду с этим она активно участвовала в общественной деятельности: возглавляла профсоюз, руководила партийной организацией школы, была членом бюро городского комитета, занимала должность заместителя директора школы. Является обладателем ряда наград областного и республиканского уровня. На протяжении полувека она непрерывно трудится в одной школе и по сей день не оставляет любимое дело.

