Кызылординский областной музей пополнился ценным архивным документом

В результате научно-исследовательской работы были получены копии более 140 страниц документов, относящихся к истории Казалинского и Перовского уездов второй половины XIX века.

Фото: Кызылординский областной историко-краеведческий музей

Кроме того, фонд музея впервые пополнился чертежом церкви Христа Спасителя, расположенной в областном центре. Это памятник архитектуры, находящийся под государственной охраной.

— Документ содержит сведения главным образом о работах, проводившихся с мая по сентябрь 1890 года в связи со строительством новой церкви, а также информацию о юридических лицах, принимавших участие в этом процессе, — говорится в сообщении.

Фото: Кызылординский областной историко-краеведческий музей

Необходимость строительства церкви возникла в связи с прибытием войск Российской империи и увеличением числа последователей христианства.

Так, в 1855 году под руководством священника Л. Гороховского в Перовске была открыта передвижная церковь. Позднее для нее возвели новое здание, которое в разные периоды использовалось для различных целей. С мая 1989 года историческое здание вновь действует как православная церковь.

Сотрудники музея сообщили, что после всестороннего изучения и анализа архивных материалов представят результаты проведенного исследования.

Напомним, некоторые здания Кызылорды сохранились как немые свидетели времени, когда город был столицей Казахской Республики. Одним из таких памятников архитектуры является церковь Христа Спасителя.