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    13:51, 05 Июнь 2024 | GMT +6

    Кызылординские спасатели вернулись домой из подтопленных районов

    Кызылординские спасатели вернулись домой из подтопленных районов
    Фото: ДЧС Кызылординской области

    Спасатели из Кызылорды завершили работы в подтопленных регионах и вернулись в область, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Кызылординскую область вернулись 80 спасателей, которые приняли участие в ликвидации паводков в Костанайской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Атырауской областях. Они помогали возводить плотины и переселять жителей в безопасное место. Их встретили в торжественной обстановке.  

    спасатели
    Фото: ДЧС Кызылординской области

    Один из них – Кенжебаев Кайрат Кыдыралиевич№ Он работает в ДЧС уже 22 года. За долгие годы накопил большой опыт в своей сфере. Он самоотверженно трудился в спасении населения от паводков в Атырауской области.

    спасатели
    Фото: ДЧС Кызылординской области

    По его словам, во время чрезвычайной ситуации нужна правильная координация работы и сплоченность коллектива. 

    - Важно, чтобы необходимая техника при предупреждении и ликвидации потопа, обеспечивалась своевременным уходом и бесперебойной работой. С детства мне было интересно находиться рядом и наблюдать, как мой отец ремонтировал машину. А теперь мои дети помогают мне в ремонте техники, - сказал он.

    Теги:
    Атырауская область МЧС ЗКО Кызылординская область Спасатели Паводки
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Данагуль Карбаева
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