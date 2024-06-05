Кызылординские спасатели вернулись домой из подтопленных районов
Спасатели из Кызылорды завершили работы в подтопленных регионах и вернулись в область, передает корреспондент агентства Kazinform.
В Кызылординскую область вернулись 80 спасателей, которые приняли участие в ликвидации паводков в Костанайской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Атырауской областях. Они помогали возводить плотины и переселять жителей в безопасное место. Их встретили в торжественной обстановке.
Один из них – Кенжебаев Кайрат Кыдыралиевич№ Он работает в ДЧС уже 22 года. За долгие годы накопил большой опыт в своей сфере. Он самоотверженно трудился в спасении населения от паводков в Атырауской области.
По его словам, во время чрезвычайной ситуации нужна правильная координация работы и сплоченность коллектива.
- Важно, чтобы необходимая техника при предупреждении и ликвидации потопа, обеспечивалась своевременным уходом и бесперебойной работой. С детства мне было интересно находиться рядом и наблюдать, как мой отец ремонтировал машину. А теперь мои дети помогают мне в ремонте техники, - сказал он.