Кызылординские спасатели вернулись домой из подтопленных районов

Спасатели из Кызылорды завершили работы в подтопленных регионах и вернулись в область, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Кызылординскую область вернулись 80 спасателей, которые приняли участие в ликвидации паводков в Костанайской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Атырауской областях. Они помогали возводить плотины и переселять жителей в безопасное место. Их встретили в торжественной обстановке.

Фото: ДЧС Кызылординской области

Один из них – Кенжебаев Кайрат Кыдыралиевич№ Он работает в ДЧС уже 22 года. За долгие годы накопил большой опыт в своей сфере. Он самоотверженно трудился в спасении населения от паводков в Атырауской области.

Фото: ДЧС Кызылординской области

По его словам, во время чрезвычайной ситуации нужна правильная координация работы и сплоченность коллектива.