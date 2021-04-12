Китаю необходимо привить от коронавируса более одного млрд человек

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Более одного миллиарда человек в Китае следует привить от COVID-19 для создания коллективного иммунитета. Такое мнение высказал главный иммунолог Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Ван Хуацин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Чем выше уровень вакцинации, тем сильнее будет иммунный барьер», - сказал Ван Хуацин.

Китайский иммунолог призвал жителей страны как можно скорее вакцинироваться от коронавируса для формирования защитного барьера на пути распространения инфекции. При этом он отметил, что вакцины важны для скорейшего возвращения к прежней, доковидной, жизни.

По его словам, постоянное распространение COVID-19 позволяет ему быстро мутировать. Лучшим способом остановить быструю мутацию вируса является устранение источника инфекции, что означает скорейшую вакцинацию людей и формирование иммунитета против коронавируса.

Китайский медицинский эксперт, комментируя опасения по поводу вероятности заражения коронавирусом после вакцинации, отметил, что клинические испытания 3-й фазы показали, что иммунная защита наступает у большинства привитых.

Ранее ведущий эпидемиолог КНР Чжун Наньшань заявил, что власти Китая намереваются к июню 2021 года привить от COVID-19 около 40% жителей страны, или около 560 млн человек (численность населения КНР составляет около 1,4 млрд человек).

Вакцинация для приоритетных групп населения в Китае началась в декабре прошлого года. По последним данным по всей стране было введено 164 млн доз вакцины против коронавируса.



















