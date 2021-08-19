Китайскую вакцину VeroCell распределили по всем поликлиникам Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области китайскую вакцину VeroCell отгрузили 17 августа. Как сообщили в управлении здравоохранения, препарат уже распределили по всем поликлиникам региона и вводят желающим вакцинироваться, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

«За эти дни первый компонент китайской вакцины получили 455 человек», - рассказал и.о. руководителя отдела стратегического развития организаций здравоохранения и инновационных технологий управления здравоохранения Ергалы Асылбек.

VeroCell – инактивированная вакцина китайской компании Sinopharm. Чтобы у пациента сформировался иммунитет к коронавирусу, нужно ввести два компонента препарата. Инактивированные частицы вируса помогают организму человека выработать антитела, которые впоследствии предотвратят тяжёлые формы COVID-19.

Вакцина от Sinopharm уже известна павлодарцам под торговым названием Hayat-Vax. Отличие только в стране, где ее производят: Hayt-Vax – в ОАЭ, а VeroCell – в Китае.

По последним данным, в Павлодарской области коллективный иммунитет к коронавирусу сформировался у 29% жителей – 203 146 человек. Они получили два компонента вакцины. Первым компонентом привились 255 594 жителя региона.