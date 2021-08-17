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Китайскую вакцину Vero Cell доставили в Карагандинскую область

17 Августа 2021 17:45
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Китайскую вакцину Vero Cell доставили в Карагандинскую область

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинскую область поступило 40 тысяч доз китайской двухкомпонентной вакцины Vero Cell. Этого объема хватит для иммунизации 20 тысяч жителей. Вакцина будет распределена по всему региону, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Вакцина Vero Cell от компании Sinopharm является инактивированной. Для ее производства используется стандартная технология создания вакцин, когда патогенная часть вируса, способная вызвать заболевание, убивается, но при этом сохраняется его способность вызывать в организме образование защитных антител. Эта вакцина легко переносится. Ею рекомендуется прежде всего иммунизировать людей из группы риска. Вакцина предназначена для лиц старше 18 лет.

«Одна доза препарата Vero Cell составляет 0,5 миллилитра. Рекомендуется вводить две дозы вакцины (0,5 миллилитра каждая) с интервалом в 3–4 недели (21–28 день). Промежуточные результаты показывают 79,3-процентную эффективность против COVID-19 и 100-процентную эффективность в предотвращении средних и тяжелых случаев заболевания», – отметили в пресс-службе Управления здравоохранения Карагандинской области.

Стоит отметить, что Vero Cell одобрена ВОЗ.



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#Карагандинская область   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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