Китайскую вакцину не поставляли в Казахстан - Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Минздраве Казахстана ответили по поводу того, завезли ли китайскую вакцину от коронавируса в нашу страну, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Китайская вакцина в нашу страну еще не доставлялась. Любое лекарство или вакцина, ввезенные в страну, должны получить разрешение в Министерстве здравоохранения: насколько они эффективны и безопасны», - заявила вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Напомним, по сообщению Минздрава, в апреле в Казахстане ожидается 2,5 млн доз вакцин от коронавируса.