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    20:50, 30 Март 2021 | GMT +6

    Китайскую вакцину не поставляли в Казахстан - Минздрав РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Минздраве Казахстана ответили по поводу того, завезли ли китайскую вакцину от коронавируса в нашу страну, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Китайская вакцина в нашу страну еще не доставлялась. Любое лекарство или вакцина, ввезенные в страну, должны получить разрешение в Министерстве здравоохранения: насколько они эффективны и безопасны», - заявила вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

    Напомним, по сообщению Минздрава, в апреле в Казахстане ожидается 2,5 млн доз вакцин от коронавируса.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Минздрав РК
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