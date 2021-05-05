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    12:44, 05 Май 2021 | GMT +6

    Китайской вакциной начнут прививать в Нур-Султане с 6 мая

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султан Тимур Муратов сообщил о наличии на столичных складах китайской вакцины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На склады управления сейчас поступила вакцина китайского производителя Sinofarm. С завтрашнего дня мы приступаем к вакцинации этой вакциной. Вакцина будет являться препаратом-выбора для желающих вакцинироваться вакциной данного производителя», - сообщил Тимур Муратов на брифинге в акимате.

    Он также сообщил об имеющемся на складах количестве доз вакцин против коронавирусной инфекции.

    «По отечественной вакцине к нам на склады поступило 6 тысяч доз. Мы сейчас ее реализуем. По вакцине китайского производства, в данный момент к нам поступило 7 400 доз. В ближайшее время мы приступим к реализации данного препарата. Вообще, подтвержденный план поставок данной вакцины на май месяц это 57 тысяч доз вакцины данного производителя ожидаем», - заключил Т. Муратов.

    Ранее сообщалось, что Научно-исследовательский институт (НИИ) проблем биологической безопасности планирует поставить следующую партию казахстанской вакцины QazCOVID-in (QazVac) в количестве 50 тысяч доз в мае.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Астана Главная Минздрав РК
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