Китайской вакциной начнут прививать в Нур-Султане с 6 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султан Тимур Муратов сообщил о наличии на столичных складах китайской вакцины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На склады управления сейчас поступила вакцина китайского производителя Sinofarm. С завтрашнего дня мы приступаем к вакцинации этой вакциной. Вакцина будет являться препаратом-выбора для желающих вакцинироваться вакциной данного производителя», - сообщил Тимур Муратов на брифинге в акимате.

Он также сообщил об имеющемся на складах количестве доз вакцин против коронавирусной инфекции.

«По отечественной вакцине к нам на склады поступило 6 тысяч доз. Мы сейчас ее реализуем. По вакцине китайского производства, в данный момент к нам поступило 7 400 доз. В ближайшее время мы приступим к реализации данного препарата. Вообще, подтвержденный план поставок данной вакцины на май месяц это 57 тысяч доз вакцины данного производителя ожидаем», - заключил Т. Муратов.

Ранее сообщалось, что Научно-исследовательский институт (НИИ) проблем биологической безопасности планирует поставить следующую партию казахстанской вакцины QazCOVID-in (QazVac) в количестве 50 тысяч доз в мае.