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Китайский зонд «Тяньвэнь-1» успешно вышел на парковочную орбиту Марса

Автор:  
Руслан Сулейменов
24 Февраля 2021, 08:34
Китайский зонд «Тяньвэнь-1» успешно вышел на парковочную орбиту Марса

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Китайский зонд «Тяньвэнь-1» успешно вышел на парковочную орбиту Марса, говорится в опубликованном в среду сообщении Государственного космического управления КНР Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«24 февраля в 06:29 ч. китайский зонд «Тяньвэнь-1» после выполнения орбитального маневра успешно вышел на парковочную орбиту Марса», - говорится в заявлении.

Зонд включает орбитальный аппарат, посадочный модуль и марсоход. Посадочный модуль с марсоходом должен совершить посадку на Марсе в мае или июне текущего года.

Напомним, что зонд «Тяньвэнь-1» был запущен 23 июля 2020 года с космодрома «Вэньчан» (провинция Хайнань) при помощи тяжелой ракеты-носителя «Чанчжэн-5».

Как ранее заявляли в Госкомитете космического управления КНР, среди научных целей миссии – исследование морфологии и геологических характеристик поверхности Марса, атмосферной ионосферы и характера окружающей среды, физических полей и внутренней структуры планеты.


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